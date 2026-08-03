Τσιμίκας: «Να μείνουμε ταπεινοί, πιστεύω πολύ στην ομάδα»

Ο Κώστας Τσιμίκας στις δηλώσεις του στον ALPHA TV αναφέρθηκε στο πόσο πολύ πιστεύει στην Εθνική μας ομάδα μετά το 2-2 με την Ολλανδία.

Ο «Τσίμι» στις τηλεοπτικές του δηλώσεις επισήμανε μεταξύ άλλων μετά το 2-2 στο Ελλάδα - Ολλανδία: «Νιώθουμε μία μικρή απογοήτευση. Να μείνουμε ταπεινοί γιατί η Ολλανδία είναι ένα μεγαθήριο. Να δώσω συγχαρρητήρια στους συμπαίκτες μου. Να κρατήσουμε τα θετικά. Να ξεκουραστούμε και να δούμε τι κάναμε λάθος και δεχθήκαμε τα 2 αυτά γκολ. Τα δώσαμε όλα και αυτός ο πόντος στο τέλος θα είναι πολύ σημαντικός.

Εγώ πιστεύω πολύ στην ομάδα. Δείξαμε ότι 'χτίζουμε' κάτι πολύ καλό. Να μείνουμε ταπεινοί. Είμαστε αήττητοι και πρώτοι. Θα είναι διαφορετικό τώρα αυτό το παιχνίδι με τη Γερμανία από το πρώτο».