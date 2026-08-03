Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις στο ματς θρίλερ της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία.

Η Ελλάδα έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, η Ολλανδία ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο και το αποτέλεσμα στην Τούμπα ήταν 2-2, έστω κι αν αφήνει πικρία σε όλους μας, αφού το γκολ της ισοφάρισης ήρθε στο 89'.

Ο Ιωαννίδης στο 23' με θαυμάσιο πλασέ σε ασίστ του Μασούρα άνοιξε το σκορ και στο 45'+2' ο Μασούρας σε ασίστ του Ιωαννίδη αυτή τη φορά έκανε το 2-0.

Οι Ολλανδοί πίεσαν στο δεύτερο ημίχρονο μείωσαν στο 59' με κεφαλιά του Φαν Ντάικ, ακυρώθηκαν στη συνέχεια δύο γκολ του Ντάμφρις, που ήταν οφσάιντ και στο 89' ο Ρέιντερς διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Τα highlights του αγώνα