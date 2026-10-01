Η Εθνική ομάδα έχει ένα ακόμα μεγάλο ματς στην Τούμπα με αντίπαλο τη Γερμανία.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει την Κυριακή τις υποχρεώσεις της στο πρώτο μεγάλο κενό για το Nations League.

Μετά τις νίκες με Σερβία και Γερμανία εκτός και την ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα με την Ολλανδία, η γαλανόλευκη την ερχόμενη Κυριακή είναι η σειρά της να υποδεχθεί τη Γερμανία.

Το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στο συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα και ώρα έναρξης έχει οριστεί στις 21:45.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα 1-2

Ολλανδία - Γερμανία 1-1

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα 0-1

Σερβία - Ολλανδία 1-2

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

Γερμανία - Σερβία 2-0

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)

Γερμανία - Ολλανδία (21:45)