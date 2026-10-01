Εθνική Ελλάδας: Η μέρα και η ώρα του αγώνα με την Γερμανία
Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει την Κυριακή τις υποχρεώσεις της στο πρώτο μεγάλο κενό για το Nations League.
Μετά τις νίκες με Σερβία και Γερμανία εκτός και την ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα με την Ολλανδία, η γαλανόλευκη την ερχόμενη Κυριακή είναι η σειρά της να υποδεχθεί τη Γερμανία.
Το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική κόντρα στο συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα και ώρα έναρξης έχει οριστεί στις 21:45.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League
1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου
Σερβία - Ελλάδα 1-2
Ολλανδία - Γερμανία 1-1
2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου
Γερμανία - Ελλάδα 0-1
Σερβία - Ολλανδία 1-2
3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου
Ελλάδα - Ολλανδία 2-2
Γερμανία - Σερβία 2-0
4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου
Ελλάδα - Γερμανία (21:45)
Ολλανδία - Σερβία (21:45)
5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου
Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)
Σερβία - Γερμανία (21:45)
6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου
Ελλάδα - Σερβία (21:45)
Γερμανία - Ολλανδία (21:45)
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