Η Γερμανία θ' αγωνιστεί με μαύρες φανέλες στην Τούμπα, ενώ θα έχει κι αρκετό κόσμο στο πλευρό της.

Η Ελλάδα Ελλάδας είναι έτοιμη για ένα ακόμα σπουδαίο ματς για τον β' όμιλο της Α' κατηγορίας του Nations League.

Οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις 21:45 την Κυριακή θα υποδεχθούν και πάλι σε κατάμεστη Τούμπα τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ. Η «νάσιοναλμανσαφτ» αφίχθη στη Θεσσαλονίκη και το βράδυ θα προπονηθεί στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, ενώ νωρίτερα θα μιλήσει στους δημοσιογράφους ο Κλοπ. Μαζί του θα είναι και ο Αλεξάντερ Πάβλοβιτς της Μπάγερν Μονάχου.

Με 1.400 οπαδούς

Η Γερμανία θα έχει στο πλευρό της κόσμο, αλλά όχι όσο είχε η Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ. Οι Γερμανοί θα έχουν 1.400 οπαδούς στη Θεσσαλονίκη. Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία πήρε το 5% των εισιτηρίων κι έχει ανακοινώσει ότι εξαντλήθηκαν όλα.

Έλεγχος ντόπινγκ

Να σημειωθεί ότι το βράδυ της Παρασκευής και πριν το ματς με την Ελλάδα για το Nations League, η εθνική ομάδα της Γερμανίας δέχτηκε μια απροειδοποίητη επίσκεψη από τους υπεύθυνους ελέγχου ντόπινγκ της Εθνικής Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ (NADA). Πέντε παίκτες κλήθηκαν να δώσουν δείγματα ούρων κατά τη διάρκεια ελέγχου στο προπονητικό κέντρο του Χέρτσογκεναουραχ το βράδυ της Παρασκευής.

Οι φανέλες

Η Ελλάδα θ' αγωνιστεί με τη λευκή εντός έδρας φανέλα της κόντρα στη Γερμανία. Οπότε οι φιλοξενούμενοι θα έχουν μαύρες φανέλες και σορτσάκια. Η Γερμανία φόρεσε για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη φανέλα στο Άμστερνταμ στην ισοπαλία με 1-1 εναντίον της Ολλανδίας και στην Τούμπα θα είναι η δεύτερη φορά.