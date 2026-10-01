Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε στην Τούμπα την Εθνική Ελλάδας.

Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί την Ολλανδία στις 21:45 στην κατάμεστη Τούμπα.

Έξω από το γήπεδο εκατοντάδες φίλοι της Εθνικής, κυρίως μικρά παιδιά περίμεναν καρτερικά την αποστολή κι όταν αντίκρισαν τους παίκτες και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, φυσικά και τους αποθέωσαν.

Παρών κατά την άφιξη της αποστολής ήταν και ο γνωστός μικρός φίλος του ΠΑΟΚ ο Γιαννάκης, με τους διεθνείς να σταματούν για να τον χαιρετήσουν.

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