Ελλάδα - Ολλανδία: Στα... πορτοκαλί ο Λευκός Πύργος
Με τον αέρα των σπουδαίων εκτός έδρας νικών απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, η Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία στη μάχη για την κορυφή του ομίλου.
Η ομάδα του Τσάβι ταξίδεψε με σημαντικές απουσίες, με κυριότερη εκείνη του Κόντι Χάκπο, ο οποίος βλέπει να σταματά το σερί των 33 διαδοχικών συμμετοχών του με το εθνόσημο.
Οι «Οράνιε», πάντως, δεν θα είναι μόνοι τους στo γήπεδο της Τούμπας. Δεκάδες Ολλανδοί φίλαθλοι έδωσαν από νωρίς έντονο χρώμα στην πόλη, συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Πύργο και έκαναν αισθητή την παρουσία τους με συνθήματα και τραγούδια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί σκηνικό λίγες ώρες πριν από τη σέντρα.
Ook in Thessaloniki maken ze kennis met de Oranjemars! #vandaaginside pic.twitter.com/lOQfuKbyXm— Vandaag Inside (@vandaaginside) October 1, 2026
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