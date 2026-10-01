Tέλος δεν έχουν οι εξελίξεις μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας, καθώς πλέον ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρή ποινή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έριξε τη «βόμβα», ανακοινώνοντας την απόσυρσή του από την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Η συγκεκριμένη απόφαση του 41χρονου σταρ της Αλ Νασρ, ήρθε μετά από ένα διήμερο έντασης με τον προπονητή της ομάδας, Ζορζέ Ζεσούς, με τον πρώτο να είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος, καθώς στην τελευταία αναμέτρηση της ομάδας, ο CR7 έμεινε στον πάγκο.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όπως υπογραμμίζει η «A Bola» και σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FPF), η παράβαση συνεπάγεται με άμεσες και σοβαρές συνέπειες. Ένας παίκτης ο οποίος έχει κληθεί στην ομάδα και αποχωρεί ή απουσιάζει χωρίς λόγο από την προπόνηση, αγώνα ή άλλη σχετική δραστηριότητα, μπορεί να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από έναν έως έξι μήνες και επιπλέον, εάν είναι επαγγελματίας, μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο περίπου 500 και 1.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο Ρονάλντο, είναι κάτοχος του ρεκόρ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μετρώντας 234 συμμετοχές και 146 γκολ, ενώ την οδήγησε στην κατάκτηση του Euro το 2016, αλλά και του Nations League του 2019 και του 2025.

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