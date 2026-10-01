Κείμενο της Diario AS αναφέρει πως οι άνθρωποι της Εθνικής Πορτογαλίας περίμεναν την απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το Μουντιάλ.

Ολοένα και φουντώνει το ζήτημα με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την αποχώρησή του από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ έφυγε από τη Δανία και συγκεκριμένα την Κοπεγχάγη το βράδυ της Τετάρτης (30/9), προκαλώντας τεράστια ερωτηματικά και αναστάτωση, ενώ με ανάρτησή του γνωστοποίησε πως θα πει όλη την αλήθεια όταν θα έρθει η ώρα.

Έκτοτε, ακολούθησε δημοσίευμα της O'Jogo που αναφέρεται σε οριστική απόσυρσή του από την Εθνική, ενώ κυκλοφόρησε και η πληροφορία πως ο Χόρχε Ζεσούς μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ακολούθησαν τον Κριστιάνο μέχρι το αεροδρόμιο, προκειμένου να του αλλάξουν γνώμη.

Πλέον, το πιο...πρόσφατο ρεπορτάζ έρχεται από την Diario AS και αναφέρει ότι οι άνθρωποι των Ιβήρων περίμεναν από τον CR7 να αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ του καλοκαιριού. Μάλιστα, είχαν έρθει σε επαφή με προπονητές που θα έθεταν ως όρο την αποχώρηση του Ρονάλντο από την Εθνική.

«Η κατάσταση και η ένταση στη σχέση του ποδοσφαιριστή με το περιβάλλον της εθνικής ομάδας ήταν τέτοιες, ώστε η θύελλα που ξέσπασε τις τελευταίες ώρες να ετοιμαζόταν εδώ και καιρό», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό μέσο.