Η Ολλανδία επέλεξε το Ρύσιο για πρόγραμμα ενεργοποίησης πριν από το ματς με την Ελλάδα, σε μία ακόμη ένδειξη της αναβάθμισης του προπονητικού κέντρου του Άρη.

Το αθλητικό κέντρο του Άρη στο Νέο Ρύσιο θα υποδεχθεί μία από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Ολλανδία να επιλέγει τις εγκαταστάσεις των «κιτρινόμαυρων» για την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδας.

Οι «οράνιε» θα βρεθούν στο Ρύσιο την ημέρα του αγώνα (1/10), ακολουθώντας πρόγραμμα κυρίως ενεργοποίησης και χαμηλής έντασης, καθώς το βασικό μέρος της προετοιμασίας τους θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα.

Η παρουσία της Ολλανδίας, με όλα τα μεγάλα ονόματα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, προσδίδει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην καθημερινότητα του αθλητικού κέντρου του Άρη. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία και η Εθνική Γερμανίας, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στις 4 Οκτωβρίου.

Η επιλογή του Ρυσίου, πάντως, δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στους αγωνιστικούς χώρους, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του προπονητικού κέντρου και τη δημιουργία συνθηκών που να ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις.

Η παρουσία μίας ομάδας του επιπέδου της Ολλανδίας αποτελεί στην πράξη μία ακόμη επιβεβαίωση αυτής της εξέλιξης. Το Ρύσιο έχει ανέβει επίπεδο και η επιλογή του από ένα από τα κορυφαία αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Ευρώπης μόνο συμπτωματική δεν μπορεί να θεωρηθεί.

