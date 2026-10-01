Ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ έριξε... βολές κατά του Τσάβι Ερνάντεθ και του τρόπου με τον οποίο απέκτησε τα προπονητικά του διπλώματα.

Η Ολλανδία του Τσάβι Ερνάντεθ είναι η αποψινή (1/10, 21:45) αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας, για την 3η αγωνιστική της Elite κατηγορίας του Nations League, με το ματς να γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι διεθνείς μας μετά το 2/2 με Σερβία (1-2) και Γερμανία (0-1), θέλουν να συνεχίσουν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα και να αφήσουν περισσότερους βαθμούς πίσω τους Οράνιε, που είναι στην 2η θέση του ομίλου με 4 πόντους.

Από πλευράς τους, οι Ολλανδοί ναι μεν προέρχονται από τη νίκη κόντρα στους Σέρβους, ωστόσο κάτι οι τραυματισμοί (Χάκπο, Μπρόντμπεϊ, Φαν Χέκε), κάτι η... γκρίνια, ενδέχεται να τους δυσκολέψουν το έργο. Μάλιστα, viral γίνονται αυτές τις ώρες οι ατάκες του άλλοτε σπουδαίου άσου, Γουέσλεϊ Σνάιντερ, με αποδέκτη τον Τσάβι.

Ο παλαίμαχος Ολλανδός δεν συμφωνεί και τόσο με την πρόσληψη του Ισπανού, ενώ χαρακτηρίζει περίεργο τον τρόπο με τον οποίο ο Τσάβι απέκτησε τα προπονητικά του διπλώματα, σε μόλις τέσσερις εβδομάδες.

«Μου φαίνεται κάπως παράξενο που επιλέγετε έναν προπονητή εθνικής ομάδας ο οποίος, στην πραγματικότητα, δεν πληρούσε τα κριτήρια της ίδιας της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Ο Τσάβι ολοκλήρωσε τα διπλώματα προπονητικής επιπέδου A, B και Pro μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Το πρότυπο της Ολλανδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ορίζει ότι κάθε προπονητής πρέπει να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας τεσσεράμισι ετών.

Εύχομαι στον Τσάβι ό,τι καλύτερο, αλλά ως προπονητής έχει ελάχιστη εμπειρία».