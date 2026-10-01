Δημοσίευμα της Marca αναφέρει πως ο Χόρχε Ζεσούς μαζί με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής ομοσπονδίας «κυνήγησαν» μέχρι το αεροδρόμιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας, μετά την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να εγκαταλείψει την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, σχεδόν μια ημέρα πριν το παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη για το Nations League.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποχώρησε από την προπόνηση των Ιβήρων και εν συνεχεία από την αποστολή, αναφέροντας μέσω των social media πως όλοι θα μάθουν σύντομα την αλήθεια, ενώ δημοσίευμα της O'Jogo κάνει λόγο για απόφαση του 41χρονου να αποσυρθεί οριστικά από την Εθνική.

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμη τους λόγους που έφεραν τον CR7 σε αυτή την -ακραία- κατάσταση, ωστόσο φαίνεται πως οι άνθρωποι της Πορτογαλίας προσπάθησαν μέχρι τελευταία στιγμή να του αλλάξουν γνώμη. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η Marca, που εξηγεί πως ο Χόρχε Ζεσούς μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, πήραν... από πίσω τον Κριστιάνο μέχρι το αεροδρόμιο.

Εκεί, μιλώντας του θέλησαν να τον μεταπείσουν, ωστόσο ο ίδιος φέρεται πως δεν ήθελε να ακούσει τίποτα, επιβιβάστηκε στο ιδιωτικό του αεροπλάνο και πέταξε για Μαδρίτη.