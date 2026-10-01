Κριστιάνο Ρονάλντο: Η O'Jogo αναφέρει πως αποσύρεται από την Εθνική!

Κριστιάνο Ρονάλντο: Η O'Jogo αναφέρει πως αποσύρεται από την Εθνική!

Μανώλης Μακρόπουλος
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η O'Jogo αναφέρει πως αποσύρεται από την Εθνική!

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της O'Jogo, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την Εθνική Πορτογαλίας.

Είδηση «βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αναφορικά με το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο έρχεται από πορτογαλικό μέσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο CR7 αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας, μετά από συζήτηση που είχε με τον προπονητή, Χόρχε Ζεσούς και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, μια ημέρα πριν το παιχνίδι των Ιβήρων με τη Δανία για το Nations League.

Μάλιστα, ο 41χρονος με ανάρτησή του τόνισε πως θα πει όλη την αλήθεια όταν έρθει η ώρα, γεμίζοντας ερωτηματικά τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Ωστόσο, οι εξελίξεις... τρέχουν και σύμφωνα με την O'jogo, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει ήδη πάρει την απόφαση να αποσυρθεί από την Εθνική!

Έτσι, και με βάση το εν λόγω ρεπορτάζ, το παιχνίδι της 25ης Σεπτεμβρίου κόντρα στην Ουαλία (1-0) στο Ζοσέ Αλβαλάδε αναμένεται να ήταν το τελευταίο του με το εθνόσημο στο στήθος.

 
     

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