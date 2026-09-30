Δημοσιεύματα από την Πορτογαλία αναφέρουν πως η συνάντηση μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Ζορζέ Ζεσούς διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τους δύο άνδρες να λύνουν τις διαφορές τους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Ζόρζε Ζεσούς συναντήθηκαν το βράδυ της Τρίτης (29/09) στο ξενοδοχείο της Εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας στο Μάλμε της Σουηδίας, μετά την απόφαση του 72χρόνου να αφήσει στον πάγκο τον επιθετικό της Αλ Νασρ για τον αγώνα απέναντι στη Νορβηγία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «A Bola», η συζήτηση μεταξύ του προπονητή και του αρχηγού της εθνικής ομάδας πήγε καλά και άφησε θετικά συναισθήματα, τα οποία, όπως τονίζεται, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να ξεπεραστεί αυτή η άβολη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο προπονητικό καμπ της Πορτογαλίας, μετά από το ματς με τους «βίκινγκ».

🚨 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗: The situation between Cristiano Ronaldo and Jorge Jesus has now been RESOLVED.



The pair held a private one-on-one meeting on Tuesday night and cleared the air following the controversy against Norway.



Peace has now returned to the Portugal camp.



—… pic.twitter.com/fYY0tOZ3EL September 30, 2026

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής επιθετικός ήταν δυσαρεστημένος που έμεινε στον πάγκο σε όλο το παιχνίδι. Αρχικά, είχε πληροφορηθεί ότι δεν θα έπαιζε, αλλά αργότερα ο ομοσπονδιακός τεχνικός τον ενημέρωσε ότι υπήρχε η πρόθεση να τον βάλει στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, για περίπου 30 λεπτά. Ο Ρονάλντο έκανε ζέσταμα, αλλά δεν μπήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο και μετά το τελευταίο σφύριγμα δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, αποχωρώντας αμέσως για τα αποδυτήρια.

Ο Κριστιάνο δεν έχει προπονηθεί από τότε, παρά μόνο στο γυμναστήριο και η κατάσταση έχει προκαλέσει δυσφορία εντός της εθνικής ομάδας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζόρζε Ζεσούς συζήτησαν το θέμα το βράδυ της Τρίτης (29/09), τη στιγμή που ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FPF), Πέδρο Προένσα, βρισκόταν καθ' οδόν προς τη χώρα της Σκανδιναβίας.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Portuguese FA President has ARRIVED in Copenhagen for EMERGENCY MEETING as the relationship between Portugal coach Jorge Jesus and Cristiano Ronaldo is tense right now.



— @elchiringuitotv pic.twitter.com/ZxXvSdM3iP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 30, 2026

Ο επικεφαλής της FPF είχε προγραμματίσει να πάει στις Αζόρες για να παρακολουθήσει από κοντά την κ21 της χώρας, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα (30/09) το Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του Euro U-21 2027, αλλά αποφάσισε να παρακολουθεί στενά την κατάσταση με την εθνική ομάδα των ανδρών, η οποία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Δανία την Πέμπτη (01/10), στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Nations League.