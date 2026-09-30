Χωρίς ένα βασικό «γρανάζι» αναμένεται να παραταχθεί η Ολλανδία στην Τούμπα, καθώς το πιθανότερο είναι να απουσιάζει ο Γιαν Πολ φαν Χέκε.

Πονοκέφαλος για την Ολλανδία πριν το... ραντεβού με την Ελλάδα στην sold out Τούμπα (1/10, 21:45, Live από το Gazzetta). Όπως μεταδίδει ρεπορτάζ της Telegraph ο Γιαν Πολ φαν Χέκε ενδέχεται να χάσει την αναμέτρηση κόντρα στη Γαλανόλευκη.

Συγκεκριμένα αμυντικός της Τότεναμ αποχώρησε νωρίς από την τελευταία προπόνηση των Οράνιε. Έπειτα σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο Χέκε συνομίλησε για λίγο με τον Τσάβι, και στη συνέχεια πέρασε στον πάγκο.

Αξίζει να θυμίσουμε πως ο 23χρονος στόπερ είχε ξεκινήσει βασικός στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της Ολλανδίας, κόντρα στη Γερμανία (1-1) εντός έδρας και στη Σερβία (2-1) εκτός έδρας, δίπλα στον Φαν Ντάικ σε γεμάτα 90λεπτα.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του, με την ολλανδική ομοσπονδία να αναμένεται να ενημερώσει σύντομα αν ο Φαν Χέκε θα ταξιδέψει κανονικά στην Θεσσαλονίκη.

Σε περίπτωση που ο Χέκε δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, ο συμπαίκτης του Τζόλη στην Άρσεναλ, Γιούριεν Τίμπερ, μοιάζει να είναι η πιο πιθανή επιλογή για την αρχική ενδεκάδα.