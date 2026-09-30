Εκτός για τα παιχνίδια με Σερβία και Ελλάδα θα μείνει ο Τζοσούα Κίμιχ, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον αρχηγό της Γερμανίας.

Η Γερμανία δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά το Nations League και ήδη έχει ξεκινήσει η... μουρμούρα γύρω από τις επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος κάλεσε μίση... ντουζίνα παίκτες στην πρώτη του κλήση στον πάγκο της χώρας.

Η ήττα από την Ελλάδα έφερε τριγμούς αλλά ώθησε τον Γερμανό προπονητή να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές ενόψει των παιχνιδιών με Σερβία και την Ελλάδα. Όπως αναφέρει η «Kicker», ανάμεσα στους παίκτες που έμειναν εκτός είναι και ο αρχηγός, Τζοσούα Κίμιχ.

Ο Γερμανός χαφ δεν θα είναι στην αποστολή για τα δύο παιχνίδια, με αποτέλεσμα να μην δώσει το παρών κόντρα στη χώρα μας στο ματς της Τούμπας. Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο του ροτέισον που θα κάνει ο Κλοπ για να δει τη δυναμικότητα στο ρόστερ του.