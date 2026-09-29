Ο Ματέους «απάντησε» στον Κλοπ για την Ελλάδα: «Εκείνοι αμύνθηκαν καλά και εμείς δεν είχαμε λύσεις»

Ο θρύλος της Εθνικής Γερμανίας, Λόταρ Ματέους, πήρε θέση για τα όσα είπε ο Γιούργκεν Κλοπ μετά την ήττα της χώρας από την Ελλάδα.

Η ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα (0-1) έφερε... τριγμούς στο εσωτερικό των «πάντσερ» με άπαντες να ασκούν κριτική στους παίκτες και στον προπονητή για το γεγονός ότι η ομάδα έχει μπει νωθρά στο Nations League.

Ένας εκ των σπουδαιότερων ποδοσφαιριστών της Γερμανίας, ο Λόταρ Ματέους, πήρε θέση σχετικά με τον αγώνα της χώρας του κόντρα στην Ελλάδα, «απαντώντας» στις δηλώσεις του Γιούγκεν Κλοπ και αναφέροντας την εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ομάδας μας.

Μάλιστα, έδειξε τη δυσαρέσκεια του γράφοντας στην στήλη που έχει στο γερμανικό «SkySports».

Συγκεκριμένα είπε: «Οι Έλληνες αμύνθηκαν καλά, αλλά εμείς δεν είχαμε λύσεις. Το τρέξιμο και οι κερδισμένες μονομαχίες είναι οι βασικές προϋποθέσεις. Το να παίζεις έξυπνα και να βρίσκεις λύσεις είναι ευθύνη των ποδοσφαιριστών. Αν σε αυτά τα 15 λεπτά λειτούργησαν οι αυτοματισμοί, γιατί δεν λειτούργησαν και στα υπόλοιπα 75;».