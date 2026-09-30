Η Ισπανία έκρυψε τη μπάλα στο ξεκίνημα του αγώνα κόντρα στην Κροατία, με τον Γιαμάλ να ανοίγει το σκορ στα 70 δευτερόλεπτα έπειτα από υπέροχη ανάπτυξη.

Αυτή η Ισπανία συνεχίζει να τρομάζει! Η Φούρια Ρόχα διέλυσε με 4-1 την Κροατία για τη 2η αγωνιστική του Nations League κι απέδειξε για ακόμα μια φορά πως πρόκειται για την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης. Το σκορ μάλιστα δεν άργησε να ανοίξει, αφού ο Λαμίν Γιαμάλ έστειλε τη μπάλα στο πλεκτό μόλις στα 70 δευτερόλεπτα για το 1-0.

Ένα γκολ αποθέωση του Total Football και του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, καθώς οι Ισπανοί άλλαξαν συνολικά 26 φορές τη μπάλα χωρίς παρέμβαση αντίπαλου παίκτη, προτού η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Κατάφεραν έτσι να ξεπεράσουν σε build up ακόμα κι εκείνη την περίφημη ανάπτυξη των Ολλανδών στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974 απέναντι στη Δυτική Γερμανία, όταν οι παίκτες του Κρόιφ άλλαξαν μεταξύ τους συνολικά 16 πάσες στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα, στη φάση που κέρδισαν το πέναλτι για το 1-0.