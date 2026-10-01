Στο Ισπανία-Τσεχία ο Φωτιάς: Νέα ευρωπαϊκή διάκριση
Μία ακόμα σημαντική διεθνή αναγνώριση έλαβε ο Έλληνας διαιτητής Βασίλης Φωτιάς. Η UEFA προχώρησε στον ορισμό του για την αναμέτρηση μεταξύ Ισπανίας και την Τσεχίας, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου(21:45) στο «Estadio Carlos Tartiere» του Οβιέδο, για το UEFA Nations League.
Ο 35χρονος ρέφερι, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Elite της UEFA και διευθύνει τακτικά αγώνες της Super League, καλείται να φέρει εις πέρας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι υψηλού επιπέδου. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η συνηθισμένη ελληνική διαιτητική ομάδα, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επιλέγει ολοκληρωμένες ομάδες από την ίδια χώρα για τη βέλτιστη συνεργασία στο γήπεδο και στο VAR. Μαζί του ως βοηθοί θα είναι ο Ανδρέας ΜεΪντάνας και Μιχάλης Παπαδάκης και στο VAR ο Άγγελος Ευαγγέλου.
Η παρουσία Ελλήνων διαιτητών σε τόσο σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις αποτελεί θετικό σημάδι για την ελληνική διαιτησία συνολικά. Για τον Βασίλη Φωτιά, ο ορισμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των εμφανίσεων του τόσο στις εγχώριες όσο και στις εκτός συνόρων διοργανώσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις στο μέλλον.
Αυτή θα είναι η 4η διεθνής αναμέτρηση στην οποία ορίζεται, γεγονός που πιστοποιεί τη διαρκή εξέλιξή του και την ικανότητα του να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.