Μία ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή «αποστολή» ανέλαβε ο Βασίλης Φωτιάς, καθώς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Ισπανία-Τσεχία για το Nations League.

Μία ακόμα σημαντική διεθνή αναγνώριση έλαβε ο Έλληνας διαιτητής Βασίλης Φωτιάς. Η UEFA προχώρησε στον ορισμό του για την αναμέτρηση μεταξύ Ισπανίας και την Τσεχίας, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου(21:45) στο «Estadio Carlos Tartiere» του Οβιέδο, για το UEFA Nations League.

Ο 35χρονος ρέφερι, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία Elite της UEFA και διευθύνει τακτικά αγώνες της Super League, καλείται να φέρει εις πέρας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι υψηλού επιπέδου. Στο πλευρό του θα βρίσκεται η συνηθισμένη ελληνική διαιτητική ομάδα, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επιλέγει ολοκληρωμένες ομάδες από την ίδια χώρα για τη βέλτιστη συνεργασία στο γήπεδο και στο VAR. Μαζί του ως βοηθοί θα είναι ο Ανδρέας ΜεΪντάνας και Μιχάλης Παπαδάκης και στο VAR ο Άγγελος Ευαγγέλου.

Η παρουσία Ελλήνων διαιτητών σε τόσο σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις αποτελεί θετικό σημάδι για την ελληνική διαιτησία συνολικά. Για τον Βασίλη Φωτιά, ο ορισμός αυτός αποτελεί επιβράβευση των εμφανίσεων του τόσο στις εγχώριες όσο και στις εκτός συνόρων διοργανώσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις στο μέλλον.

Αυτή θα είναι η 4η διεθνής αναμέτρηση στην οποία ορίζεται, γεγονός που πιστοποιεί τη διαρκή εξέλιξή του και την ικανότητα του να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.