Ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν θα είναι οριστικά παρών στα ματς με Ολλανδία, Γερμανία.

Μία απουσία που οριστικοποιήθηκε σήμερα θα έχει η Εθνική Ελλάδας στα ματς με Ολλανδία και Γερμανία, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος είχε ενοχλήσεις τέθηκε οριστικά εκτός και ανακλήθηκε η συμμετοχή του στην αποστολή. Στη γαλανόλευκη, όπως είναι γνωστό, από το βράδυ της Δευτέρας όταν και η αποστολή έφτασε στη Θεσσαλονίκη, έχει ενσωματωθεί και ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας.

Η Εθνική να θυμίσουμε ότι είχε σήμερα ρεπό κι επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις. Στις 19:30 θα γυμναστούν οι παίκτες στην Τούμπα, ενώ νωρίτερα στις 18:45 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη του Ιβαν Γιοβάνοβιτς.