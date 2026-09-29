Εθνική Ελλάδας: Ο Βαγιαννίδης οριστικά εκτός με Ολλανδία, Γερμανία
Μία απουσία που οριστικοποιήθηκε σήμερα θα έχει η Εθνική Ελλάδας στα ματς με Ολλανδία και Γερμανία, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος είχε ενοχλήσεις τέθηκε οριστικά εκτός και ανακλήθηκε η συμμετοχή του στην αποστολή. Στη γαλανόλευκη, όπως είναι γνωστό, από το βράδυ της Δευτέρας όταν και η αποστολή έφτασε στη Θεσσαλονίκη, έχει ενσωματωθεί και ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας.
Η Εθνική να θυμίσουμε ότι είχε σήμερα ρεπό κι επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις. Στις 19:30 θα γυμναστούν οι παίκτες στην Τούμπα, ενώ νωρίτερα στις 18:45 έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη του Ιβαν Γιοβάνοβιτς.
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