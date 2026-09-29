Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα είναι ο εκλεκτός της UEFA για τη μάχη της Ελλάδας με την Ολλανδία.

Η Ελλάδα μετά τα δύο σπουδαία διπλά σε Σερβία και Γερμανία, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει την Ολλανδία στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική του Nations League.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για το παιχνίδι, όπου επέλεξε... ιταλικό, με τον ορισμό να περιέχει τον Μάρκο Γκουίντα.

Βοηθοί του θα είναι οι Τζόρτζιο Περέτι και Τζουζέπε Περότι, ενώ τέταρτος θα είναι ο Φάμπιο Μαρέσκα. Στο VAR θα είναι ο Ντανιέλε Κίφι με βοηθό τον Βαλέριο Μαρίνι.