Χειροκροτήθηκε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Εθνικής
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Το θερμό χειροκρότημα από επιβάτες και υπαλλήλους του αεροδρομίου εισέπραξαν κατά την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του.
Στις 20.30 το βράδυ αφίχθη στην πόλη της Θεσσαλονίκης η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας. Εν πρώτοις θα η Ελλάδα αντιμετωπίσει την Πέμπτη στην κατάμεστη Τούμπα την Ολλανδία. Ο Βαγιαννίδης παρά το πρόβλημα που αντιμετώπισε βρίσκεται με την αποστολή και ενώ κατά την άφιξή τους ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες χειροκροτήθηκαν θερμά από επιβάτες αλλά και υπαλλήλους τους αεροδρομίου.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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