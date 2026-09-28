Το θερμό χειροκρότημα από επιβάτες και υπαλλήλους του αεροδρομίου εισέπραξαν κατά την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του.

Στις 20.30 το βράδυ αφίχθη στην πόλη της Θεσσαλονίκης η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας. Εν πρώτοις θα η Ελλάδα αντιμετωπίσει την Πέμπτη στην κατάμεστη Τούμπα την Ολλανδία. Ο Βαγιαννίδης παρά το πρόβλημα που αντιμετώπισε βρίσκεται με την αποστολή και ενώ κατά την άφιξή τους ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες χειροκροτήθηκαν θερμά από επιβάτες αλλά και υπαλλήλους τους αεροδρομίου.