Ο απίστευτος πανηγυρισμός του Ζιντάν στο γκολ του Ολίσε: «Δεν ήξερα τι έκανα...»
Η Γαλλία δυσκολεύτηκε αλλά έφυγε με το διπλό (1-0) από την έδρα του Βελγίου χάρη στο γκολ του Ολίσε στο 88ο λεπτό και έκανε το 2/2 στο Nations League με τον Ζινεντίν Ζιντάν να ζει στα... κόκκινα το παιχνίδι.
Μάλιστα, στο τέρμα του εξτρέμ της Μπάγερν, έγινε viral καθώς έτρεξε και κλώτσησε μία μπάλα που ήταν στον πάγκο ξεσπώντας για το άγχος που υπήρχε εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα, ο ίδιος σχολίασε με χαμόγελο αυτόν τον πανηγυρισμό και είπε: «δεν ήξερα τι έκανα» ενώ ο ίδιος έτρεχε για να πανηγυρίσει πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα από τη... σιγουριά του προς τον Ολίσε.
😂🔥 ZIDANE EN FOLIE SUR LE BUT D’OLISE ! pic.twitter.com/8NDWro7X7h— Téléfoot (@telefoot_TF1) September 28, 2026
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