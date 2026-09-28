Η γκολάρα του Ολίσε έκανε τη διαφορά για τη Γαλλία, η οποία λύγισε με 1-0 το Βέλγιο σε μια δυνατή κόντρα. Εμφάνιση από ένδοξες εποχές για την Ιταλία που διέσυρε με 4-1 την Τουρκία.

League A - 1ος Όμιλος

Η Ιταλία έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα της πρεμιέρας από το Βέλγιο και έκανε επίδειξη δύναμης στην Προύσα, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-1 της Τουρκίας. Οι «Ατζούρι» έθεσαν ουσιαστικά τις βάσεις της νίκης μέσα σε μόλις 30 λεπτά, διάστημα στο οποίο σκόραραν τρεις φορές με τους Μπαστόνι, Φρατέζι και Καγιόντε. Τελευταία φορά που είχαν πετύχει κάτι ανάλογο ήταν το 2021 κόντρα στη Λιθουανία. Ο Γιλμάζ μείωσε προσωρινά, όμως η κεφαλιά του Εσπόζιτο έβαλε οριστικά τέλος στις ελπίδες των Τούρκων για κάτι περισσότερο. Οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα ξανά με τον Γιλμάρ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Ζιντάν στον πάγκο της Γαλλίας, καθώς μετά τη νίκη στην Τουρκία, οι «Τρικολόρ» πανηγύρισαν ακόμη ένα σημαντικό διπλό, αυτή τη φορά με 1-0 επί του Βελγίου. Παρά την απουσία του Μπαπέ, η Γαλλία πήρε αυτό που ήθελε. Καλύτερη στο α' μέρος, είχε αρκετές ευκαιρίες, αλλά και δοκάρι με τον Ντουέ. Στην επανάληψη πίεσε, αλλά τη τη λύση έδωσε στο 88ο λεπτό ο Ολίσε, ο οποίος πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ μετά από κούρσα και ιδανικό πλασέ, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο κορυφής.

Αποτελέσματα

Βέλγιο - Γαλλία 0-1

Τουρκία - Ιταλία 1-4

Βαθμολογία

Γαλλία 6 (2-0) Βέλγιο 3 (2-1) Ιταλία 3 (4-3) Τουρκία 0 (1-5)

Επόμενη αγωνιστική (2/10)

Γαλλία - Ιταλία

Βέλγιο - Τουρκία

League B - 2ος Όμιλος

Βόρεια Ιρλανδία και Ουγγαρία έμειναν στο 0-0 στην έδρα της πρώτης, αποτέλεσμα που κράτησε τους γηπεδούχους στην κορυφή του ομίλου. Πέρασε αλλαγή στο 76΄ο Βιτάλης της ΑΕΚ για τους Ούγγρους, οι οποίοι δεν κατάφεραν, ωστόσο, να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Ισοπαλία χωρίς σκορ (0-0) και στη μάχη ανάμεσα σε Γεωργία και Ουκρανία. Το 0-0 κράτησε τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη θέση του ομίλου, τη στιγμή που οι Γεωργιανοί παραμένουν ακόμα χωρίς νίκη στο γκρουπ.

Αποτελέσματα

Βόρεια Ιρλανδία - Ουγγαρία 0-0

Ουγγαρία - Ουκρανία 0-0

Βαθμολογία

Βόρεια Ιρλανδία 4 (1-0) Ουκρανία 4 (1-0) Ουγγαρία 1 (0-1) Γεωργία 1 (0-1)

Επόμενη αγωνιστική (2/10)

Γεωργία - Ουκρανία 0-0

Βόρεια Ιρλανδία - Ουγγαρία 0-0

League B - 4ος Όμιλος

Μόνη πρώτη στον όμιλο η Σουηδία μετά την επιβλητική νίκη με 3-1 επί της Πολωνίας. Το γρήγορο γκολ του Βίγκρεν την έβαλε μπροστά στο σκορ, όμως οι Πολωνοί ισοφάρισαν πριν από το ημίχρονο με τον Σιμάνσκι (43΄). Το δεύτερο μέρος ωστόσο ανήκε ξεκάθαρα στους γηπεδούχους, οι οποίοι βρήκαν τα γκολ της νίκης με σκόρερ τους Αγιάρι (63΄) και Γιόκερες (72΄) εντός εννιά λεπτών για να κάνουν το 2/2 στο γκρουπ.

Τεράστια νίκη για τη Βοσνία, η οποία ξεμπούκωσε στην έδρα της Ρουμανίας και με το χορταστικό 4-2 πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον όμιλο. Οι φιλοξενούμενοι έχτισαν βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, με ένα γρήγορο 2-0 από γκολ των Γκίγκοβιτς (12΄) και Μουχαμέροβιτς (19΄). Οι Ρουμάνοι μείωσαν προσωρινά σε 2-1 με τον Μπιρλιγέα, προτού ο Ταμπάκοβιτς ανεβάσει ξανά τη διαφορά στα δυο τέρματα στο 4-0΄. Ο Μαχμίτς στο 55΄έγραψε το 4-1, με τη Ρουμανία απλώς να μαζεύει τη διαφορά με μακρινό σουτ του Τσικαλντάου (62΄).

Αποτελέσματα

Ρουμανία - Βοσνία 2-4

Σουηδία - Πολωνία 3-1

Βαθμολογία

Σουηδία 6 (5-2) Βοσνία 4 (4-2) Πολωνία 1 (1-3) Ρουμανία 0 (3-6)

Επόμενη αγωνιστική (2/10)

Πολωνία - Ρουμανία

Βοσνία - Σουηδία

League C - 2ος Όμιλος

Σπουδαία νίκη στο φινάλε πανηγύρισε το Μαυροβούνιο, το οποίο επιβλήθηκε με 3-2 στην Αρμενία του (βασικού) Τικνιζιάν και παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου με το 2/2. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν ισάριθμες φορές στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Αρμενία έβρισκε κάθε φορά την απάντηση. Το αυτογκόλ του Πιλογιάν στο 20΄έγραψε το 0-1, με τους Αρμένιους να ισορροπούν για το 1-1 στο 34΄με τον Σερομπιάν.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κρστόβιτς ανάκτησε το προβάδισμα για το Μαυροβούνιο, το οποίο ωστόσο ισοφαρίστηκε ξανά από τον Σπερτσιάν (65΄). Ακόμα κι έτσι, ο τελευταίος λόγος ανήκε στους φιλοξενούμενους που με βρήκαν το γκολ της νίκης στο 89΄με σκόρερ τον Λάτκοβιτς για το τελικό 3-2.

Την ίδια ώρα, Λετονία και Κύπρος αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Το 0-0 δεν άλλαξε σε κανένα σημείο του αγώνα, με τις δυο ομάδες να μοιράζονται τον πρώτο τους βαθμό στον όμιλο.

Αποτελέσματα

Αρμενία - Μαυροβούνιο 2-3

Λετονία - Κύπρος 0-0

Βαθμολογία

Μαυροβούνιο 6 (5-3) Αρμενία 3 (4-3) Κύπρος 1 (1-2) Λετονία 1 (0-2)

Επόμενη αγωνιστική (2/10)