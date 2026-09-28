Ο Έλληνας αριστερός μπακ είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά με τον πρώην προπονητή του στην ομάδα της Λίβερπουλ.

Τσιμίκας και Κλοπ. Κλοπ και Τσιμίκας. Δύο άνθρωποι με κοινή διαδρομή στη Λίβερπουλ και με μία πολύ καλή σχέση και αλληλοεκτίμηση που δεν έχει αλλάξει. Με αφορμή το Γερμανία - Ελλάδα (0-1) οι δυό τους είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά και ενώ αποχαιρετίστηκαν με μία αγκαλιά. Δείτε το βίντεο της ΕΠΟ με τη συζήτηση των Κώστα Τσιμίκα και Γίργκεν Κλοπ.