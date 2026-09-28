Εθνική Ελλάδας: Το τετ α τετ του Τσιμίκα με τον Κλοπ και η αγκαλιά τους (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Έλληνας αριστερός μπακ είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά με τον πρώην προπονητή του στην ομάδα της Λίβερπουλ.
Τσιμίκας και Κλοπ. Κλοπ και Τσιμίκας. Δύο άνθρωποι με κοινή διαδρομή στη Λίβερπουλ και με μία πολύ καλή σχέση και αλληλοεκτίμηση που δεν έχει αλλάξει. Με αφορμή το Γερμανία - Ελλάδα (0-1) οι δυό τους είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά και ενώ αποχαιρετίστηκαν με μία αγκαλιά. Δείτε το βίντεο της ΕΠΟ με τη συζήτηση των Κώστα Τσιμίκα και Γίργκεν Κλοπ.
@Photo credits: ΕΠΟ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.