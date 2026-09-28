Οι δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα στη μεικτή ζώνη μετά τη νίκη της Εθνικής στη Γερμανία και η αναφορά στον Γιούργκεν Κλοπ.

Η Ελλάδα πέτυχε μεγαλειώδη νίκη, καθώς υπέταξε τη Γερμανία με 1-0. Ο Κώστας Τσιμίκας πανηγύρισε κόντρα στον πρώτην προπονητή του στη Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, κι αποκάλυψε τί του είπε μετά το ματς.

Οι δηλώσεις του Κώστα Τσιμίκα

«Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και το positioning με παίκτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα κλαμπ του κόσμου. Δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Θέλω να δώσω συγχαργτήρια στους συμπαίκτες μου. Νομίζω όλοι είδανε πως κάναμε άμυνα. Ο κύριως στόχος μας ήταν να μη βάλουμε γκολ κι έτσι έγινε και πήραμε τη νίκη με το γκολ του Κουρμπέλη. Σίγουρα έχουμε άλλα δυο ματς μπροστά μας μέχρι την επόμενη κλήση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να βγούμε δεύτεροι ή πρώτοι.

Το πιο φανταστικό συναίσθημα είναι που τον είδα μετά από καιρό. Έχω περάει πάρα πολλά μαζί του. Νομίζω πως υπάρχει μια σχέση αγάπης και σεβασμού μεταξύ μας. Είμαι πολύ χαρούμενος. Όπως του είπα "έκανα ό,τι μου έμαθες". Τον νίκησα με τα δικά του όπλα! Γελούσε. Θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το κεφάλι και να δουλέψουμε επειδή σε τρεις μέρες έχουμε νέο τελικό».