Ιωαννίδης στους Galacticos by Elabet: «Δεν είμαστε και εκστασιασμένοι, σαν να το έβαλα εγώ το γκολ του Κουρμπέλη»

Ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν η παρουσία... έκπληξη των Galacticos by Elabet στη σημερινή εκπομπή, με τον Έλληνα φορ να μιλάει για την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος.

Λίγες ώρες μετά την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος με το διπλό που πέτυχε στην έδρα της Γερμανίας με 1-0 φτάνοντας στο 2/2 στον όμιλό της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε στους Galacticos by Elabet για τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής μας ομάδας.

Ο Έλληνας επιθετικός αναφέρθηκε στη φάση που έχασε, το γκολ του Κουρμπέλη, που τον λύτρωσε ενώ ξεκαθάρισε πως εκείνος και οι συμπαίκτες του δεν ήταν εκστασιασμένοι, αφού ναι μεν ήταν μεγάλη επιτυχία, αλλά έχουν ακόμα μεγαλύτερα σχέδια.

Οι δηλώσεις του Ιωαννίδη

Για το τι έχουν καταφέρει:

«Είμαστε λίγο χαρούμενοι, αλλά δεν είμαστε και εκστασιασμένοι. Έχουμε άλλους στόχους πιο μακροπρόθεσμους. Δεν θέλουμε να ξεφεύγουμε. Θέλουμε να είμαστε λίγο κουλ. Έχουμε κι άλλα δύο ματς ''καπάκι''».

Για τα δύο διαφορετικά πρόσωπα της Εθνικής:

«Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως υπάρχουν άλλα ματς που θα πρέπει να επιτεθούμε παραπάνω, άλλα που θα πρέπει να αμυνθούμε παραπάνω. Είναι σημαντικό να μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο, θα τα δουλέψουμε και θα τα καταφέρουμε στο μέλλον».

Για τη φάση που έχασε:

«Έγινε μία πολύ ωραία φάση. Κλέψαμε τη μπάλα κι έφυγε ο Παυλίδης μ' ένα πολύ ωραίο τάκλιν. Ανοιχτήκαμε, μου έκανε μία ωραία πάσα. Δεν ήμουν όσο έτοιμος έπρεπε για τη φάση. Έπρεπε να έχω τσεκάρει καλύτερα που είναι οι αντίπαλοί μου. Έπειτα θυμήθηκα μία αντίστοιχη φάση που είχε γίνει με μία πάσα του Πέλκα το καλοκαίρι, είπα θα το κάνω ίδιο, αλλά δεν το έπιασα όπως θα ήθελα. Η καρδιά μου το ξέρει για την ευκαιρία αυτή. Ας είναι καλά ο Κουρμπέλης. Είναι σαν να το έβαλα εγώ το γκολ».

Τι σκεφτόταν όταν έβλεπε το Μουντιάλ:

«Ζηλεύαμε που δεν ήμασταν εκεί. Όλοι οι παίκτες που έχουμε είναι σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε ευκαιρίες μπροστά μας να κάνουμε μεγάλα πράγματα και να νιώσουμε πως είναι να παίζεις σε μία μεγάλη διοργάνωση».

Για το «παρών» των Ελλήνων:

«Ήταν να σαν να παίζουμε εντός έδρας. Μας στήριζαν και τα 90 λεπτά. Στο τέλος που πιεζόμασταν και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο μας έδωσαν δύναμη».

Για το ότι το έβαλε ο Κουρμπέλης, που τον έκραζαν:

«Τελείωσε το ματς και ο Κούρμπε ήταν σαν να μην συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Μου έλεγε ''α νιώσω μια ενόχληση εκεί''. Του λέω έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει χθες; Δεν ήξερε πως να πανηγυρίσει».