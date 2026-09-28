Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, Τσάβι, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στην ομάδα του πριν από την αναμέτρηση των «Ορανιέ» με την Ελλάδα.

Η Ολλανδία ταξίδεψε χθες (27/09) στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τη Σερβία, στο πλαίσιο της 2η αγωνιστικής των ομίλων του UEFA Nations League και επικράτησε με 2-1, πανηγυρίζοντας το πρώτο της «τρίποντο» στη διοργάνωση.

Παρά το γεγονός πως οι «ορανιέ» κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το «Μαρακανά» η εικόνα τους φαίνεται να προβλημάτισε τον ομοσπονδιακό τεχνικό της χώρας, Τσάβι, ο οποίος δεν δίστασε να εκφράσει τα παράπονα του.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο άλλοτε προπονητής της Μπαρτσελόνα ήταν κριτικός απέναντι στην εικόνα της ομάδς του, τονίζοντας πως χάρηκε για το αποτέλεσμα, ήταν μερικώς ικανοποιημένος από την εικόνα, ωστόσο η απόδοση των παικτών του θα πρέπει να ανέβει και άλλο, ενόψει των δύσκολων παιχνιδιών που ακολουθούν στην διοργάνωση.

«Το πιο σημαντικό είναι πάντα να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς και είμαι χαρούμενος που τα καταφέραμε. Αλλά πρέπει να παίξουμε καλύτερα γιατί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν πιέσαμε καλά», ανέφερε ο 46χρόνος προπονητής, μεταξύ άλλων στην κάμερα της «Ziggo Sport».