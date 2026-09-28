Το γερμανικό Sky Sports επέλεξε τον τίτλο του Gazzetta μετά τη νίκη της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία (0-1) για το Nations League.

Το βράδυ της Κυριακής (27/9) έμεινε για πάντα στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας, που κατόρθωσε να φύγει νικήτρια από το Άουγκσμπουργκ, επικρατώντας 0-1 της Γερμανίας.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε το 2/2 στη League A του Nations League και φιγουράρει στην πρωτιά του ομίλου, στο +2 από την Ολλανδία, +5 από τα Πάντσερ και +6 από την ουραγό Σερβία (την οποία νίκησε με 1-2).

Φυσικά, η επικράτηση αυτή έγινε παγκόσμιο θέμα συζήτησης, με τη γερμανική έκδοση του Skysports να επιλέγει μεταξύ άλλων και τίτλο του Gazzetta σε δημοσίευσή της. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στο άρθρο «Η ομαδάρα με τα μπλε έγραψε ιστορία και είναι πρώτη στο Nations League!»