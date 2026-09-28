Η Ελλάδα έχει βρει έναν ακόμα σπουδαίο τερματοφύλακα. Η αξία του Κωνσταντή Τζολάκη μέσα σε δύο χρόνια αυξήθηκε εντυπωσιακά. Αποστολή στο Άουγκσμπουργκ Γιώργος Σακελλαρίου.

Ένας παίκτης δεν αρκεί φυσικά να νικήσει όχι τη Γερμανία, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Η Εθνική, όμως, στο πρόσωπο του Κωνσταντή Τζολάκη έχει βρει έναν ποδοσφαιριστή που είναι απόλυτα κομβικός.

Ο 23χρονος (8/11/02) γκολκίπερ της Χαλ κι εναντίον των παικτών του Γιούργκεν Κλοπ ήταν εντυπωσιακός. Τονίσαμε πριν την αναμέτρηση ότι αυτό θα είναι το σπουδαιότερο παιχνίδι στην καριέρα του Τζολάκη με τη γαλανόλευκη, μέχρι το επόμενο κι ο ίδιος φρόντισε να το επιβεβαιώσει.

Ο ταλαντούχος γκολκίπερ είχε τρεις σπουδαίες επεμβάσεις, κράτησε τη Γερμανία στο μηδέν, μέχρι να χτυπήσει ο Κουρμπέλης. Ο Τζολάκης τον Μάρτιο του 2024 έπαιρνε τη θέση του στον Ολυμπιακό κι έπειτα από εκείνο το ματς θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπαχτσε, όπου έδωσε ρεσιτάλ στη διαδικασία των πέναλτι, η αξία του άρχισε να εκτοξεύεται.

Από το 1,2 εκατ. ευρώ μέσα σε 2,5 χρόνια η αξία του εκτιμάται στα 18 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά σύμφωνα με το transfermarkt πριν τη μεταγραφή στη Χαλ και την Premier League και πριν τις σπουδαίες εμφανίσεις με Σερβία, Γερμανία.

Ο Τζολάκης κόντρα στους Γερμανούς είχε τα εξής στατιστικά:

Συνολικές αποκρούσεις: 5

Γκολ που απέτρεψε: 1,37

Αποκρούσεις σε τελικές εντός περιοχής; 2

Επιτυχημένες έξοδοι: 1

Επεμβάσεις σε ψηλές μπαλιές: 1

Στο πρώτο ημίχρονο σταμάτησε εκπληκτικά το αριστερό σουτ του Αντεγέμι. Στο δεύτερο μπλόκαρε χαμηλά στην αριστερή γωνία το σουτ του Κόντε και στη συνέχεια έδιωξε σε κόρνερ το φάουλ του Κίμιχ. Το σουτ του Γκνάμπρι πριν το φινάλε ήταν «παιχνιδάκι» για τον Τζολάκη.

Η Ελλάδα στο πρόσωπό του βρήκε έναν ακόμα ικανό τερματοφύλακα για πολλά χρόνια. Ο Τζολάκης, ο οποίος έχει υπογράψει στη Χαλ μέχρι το 2031, δύσκολα θα μείνει εκεί.

Με την ωριμότητα στο παιχνίδι του, την ποιότητα στις επεμβάσεις και φυσικά την ικανότητά του με τη μπάλα στα πόδια, που είναι σημαντική για έναν τερματοφύλακα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τον περιμένει μία τεράστια καριέρα. Ακόμα δεν έχει πλησιάσει καν το ταβάνι του. Κι όταν αναφερόμαστε σε τεράστια καριέρα, προφανώς αφορά μεταγραφή σε σύλλογο-μεγαθήριο.