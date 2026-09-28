Παθιασμένη ανάρτηση του Κουρμπέλη: «Περηφάνια και αστείρευτη αγάπη γι' αυτό το σήμα στην καρδιά»
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης ήταν ο μεγάλος ήρωας της βραδιάς στο Άουγκσμπουργκ, αφού ήταν εκείνος που σημείωσε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση με τη Γερμανία στο 74ο λεπτό στέλοντας την ομάδα, αλλά και όλη τη χώρα στα ουράνια για την τεράστια αυτή νίκη.
Ο Έλληνας μέσος έκανε μία ανάρτηση την επομένη του αγώνα δείχνοντας πως ο ενθουσιασμός του από το τρομερό αυτό βράδυ που έζησαν δεν είχε φύγει ακόμα. Σ' αυτήν θέλησε να τονίσει την αγάπη και την περηφάνια του για τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, αλλά και να δώσει το σύνθημα ενόψει της δύσκολης και συνάμα σημαντικής συνέχειας.
«Περηφάνια και αστείρευτη αγάπη για αυτό το σήμα στην καρδιά🇬🇷💙συνεχίζουμε μάγκες μου!»
Η ανάρτηση του Αστέρα Aktor για τον αρχηγό του
«Μπράβο αρχηγέ! Μπράβο Ελλάδα!».
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