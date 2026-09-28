Τρέλα από τους Έλληνες οπαδούς για τα δύο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με Ολλανδία και Γερμανία καθώς οδεύουμε φουλ για διπλό sold out.

Τα δύο σπουδαία «διπλά» της Εθνικής Ελλάδος σε Σερβία (2-1) και Γερμανία (1-0) έφεραν την ομάδα στην κορυφή του ομίλου στο Nations League και μπροστά της έχει τα δύο ματς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα.

Ο κόσμος έχει... ξεσηκωθεί με το σύνολο του Γιοβάνοβιτς και ετοιμάζουν καυτή ατμόσφαιρα στην Τούμπα όπου αναμένεται να πάμε για διπλό sold out.

Αυτό πηγάζει από τον απίστευτο αριθμό ατόμων που είναι σε αναμονή για ένα εισιτήριο καθώς η λίστα έχει ξεπεράσεις του 100.000 ανθρώπους, οπότε θεωρείται θέμα χρόνου να συμβεί.