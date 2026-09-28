Εθνική Ελλάδος: Ο απίστευτος αριθμός στη λίστα αναμονής - Ολοταχώς προς διπλό sold out
Τα δύο σπουδαία «διπλά» της Εθνικής Ελλάδος σε Σερβία (2-1) και Γερμανία (1-0) έφεραν την ομάδα στην κορυφή του ομίλου στο Nations League και μπροστά της έχει τα δύο ματς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα.
Ο κόσμος έχει... ξεσηκωθεί με το σύνολο του Γιοβάνοβιτς και ετοιμάζουν καυτή ατμόσφαιρα στην Τούμπα όπου αναμένεται να πάμε για διπλό sold out.
Αυτό πηγάζει από τον απίστευτο αριθμό ατόμων που είναι σε αναμονή για ένα εισιτήριο καθώς η λίστα έχει ξεπεράσεις του 100.000 ανθρώπους, οπότε θεωρείται θέμα χρόνου να συμβεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.