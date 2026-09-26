Μπαπέ: Ανησυχία στη Ρεάλ, τραυματίστηκε με τη Γαλλία και αποχώρησε από την αποστολή
Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται τις τελευταίες ώρες οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης, που είδαν τον Κιλιάν Μπαπέ να αποχωρεί με αναγκαστική αλλαγή από το εκτός έδρας παιχνίδι της Γαλλίας με την Τουρκία, το οποίο κρίθηκε χάρη σε δικό του γκολ (0-1).
Ο 27χρονος στράικερ πέτυχε το 67ο «τεμάχιό» του με τους Τρικολόρ στο 54', ωστόσο δευτερόλεπτα μετά και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών φάνηκε να πονάει έντονα, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει στο χορτάρι και εν τέλει να γίνει αντικατασταθεί από τον Ζιντάν (με τον Ντουέ να περνάει στη θέση του).
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ομοσπονδίας, ο Μπαπέ έχει υποστεί τραυματισμό στον τένοντα του αριστερού γονάτου, κάτι που τον έθεσε εκτός από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της Εθνικής στο τρέχον παράθυρο, με τον ίδιο ήδη να έχει αποχωρήσει από την αποστολή.
Περισσότερες εξελίξεις θα υπάρξουν τις επόμενες ώρες, με τον ίδιο να μεταβαίνει στη Μαδρίτη για περαιτέρω εξετάσεις και να φανεί το διάστημα απουσίας του.
Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement.— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2026
Bon rétablissement Kylian 💙 pic.twitter.com/S3YV9oscSO
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