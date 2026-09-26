Έντονη ανησυχία στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Γαλλίας, μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται τις τελευταίες ώρες οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης, που είδαν τον Κιλιάν Μπαπέ να αποχωρεί με αναγκαστική αλλαγή από το εκτός έδρας παιχνίδι της Γαλλίας με την Τουρκία, το οποίο κρίθηκε χάρη σε δικό του γκολ (0-1).

Ο 27χρονος στράικερ πέτυχε το 67ο «τεμάχιό» του με τους Τρικολόρ στο 54', ωστόσο δευτερόλεπτα μετά και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών φάνηκε να πονάει έντονα, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει στο χορτάρι και εν τέλει να γίνει αντικατασταθεί από τον Ζιντάν (με τον Ντουέ να περνάει στη θέση του).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ομοσπονδίας, ο Μπαπέ έχει υποστεί τραυματισμό στον τένοντα του αριστερού γονάτου, κάτι που τον έθεσε εκτός από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της Εθνικής στο τρέχον παράθυρο, με τον ίδιο ήδη να έχει αποχωρήσει από την αποστολή.

Περισσότερες εξελίξεις θα υπάρξουν τις επόμενες ώρες, με τον ίδιο να μεταβαίνει στη Μαδρίτη για περαιτέρω εξετάσεις και να φανεί το διάστημα απουσίας του.