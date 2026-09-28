Εθνική Ελλάδας: Πρώτο θέμα στην UEFA ο θρίαμβος στη Γερμανία
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H Ελλάδα πέτυχε σπουδαία νίκη στο Άουγκσμπουργκ, καθώς υπέταξε τη Γερμανία με 1-0, με την είδηση να είναι το πρώτο θέμα στην επίσημη σελίδα της UEFA.
Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε ιστορικό «διπλό» στο Άουγκσμπουργκ, καθώς υπέταξε στη Γερμανία με 1-0 και έκανε το 2Χ2 στο Nations League. Φυσικά, αυτή η νίκη έκανε αίσθηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα, η επίσημη ιστοσελίδα της UEFA έχει ως βασικό θέμα το γαλανόλευκο θρίαμβο, με τον τίτλο να είναι: «Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία», ενώ κάνει λόγο για «αξιομνημόνευτη νίκη στη Γερμανία».
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