H Ελλάδα πέτυχε σπουδαία νίκη στο Άουγκσμπουργκ, καθώς υπέταξε τη Γερμανία με 1-0, με την είδηση να είναι το πρώτο θέμα στην επίσημη σελίδα της UEFA.

Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε ιστορικό «διπλό» στο Άουγκσμπουργκ, καθώς υπέταξε στη Γερμανία με 1-0 και έκανε το 2Χ2 στο Nations League. Φυσικά, αυτή η νίκη έκανε αίσθηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μάλιστα, η επίσημη ιστοσελίδα της UEFA έχει ως βασικό θέμα το γαλανόλευκο θρίαμβο, με τον τίτλο να είναι: «Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία», ενώ κάνει λόγο για «αξιομνημόνευτη νίκη στη Γερμανία».