Σβαϊνστάιγκερ: «Είμαστε μια μέτρια ομάδα, ακόμα και η Ελλάδα έχει Τζόλη, Καρέτσα, Παυλίδη»
H Ελλάδα πέτυχε ακόμα μια σπουδαία νίκη επί ημερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς υπέταξε τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, με 1-0. O άλλοτε πρωταθλητής κόσμου με τα Πάντσερ, το 2014, Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ στο σχόλιο του στη γερμανκή τηλεόραση μετά το ματς τόνισε πως πλέον η εθνική του είναι μια μέτρια ομάδα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους παίκτης διαφοράς της Γαλανόλευκης, Τζόλη, Καρέτσα και Παυλίδη.
Το σχόλιο του Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ
«Δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα. Είμαστε απλά μια μέτρια ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πια παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει τους Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη. Για εμένα, αυτοί είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ελπίζω ο Γιούργκεν Κλοπ να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρό του».
Bastian Schweinsteiger: "We're no longer a top team. We're now just an average team. We no longer have players who make the difference. Even Greece have Karetsas, Tzolis, Pavlidis - for me those are players who make the difference. Hopefully Jürgen Klopp manages to develop a team… pic.twitter.com/DZHgUynvrN— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 27, 2026
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