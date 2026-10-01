Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ βρίσκεται στη Λιβαδειά για το ματς της Εθνικής Ελπίδων με τη Λετονία.

Στη Λιβαδειά βρίσκεται ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός προπονητής του τριφυλλιού βρέθηκε στο γήπεδο της πόλης, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με τη Λετονία για τα προκριματικά του Euro 2027.

Από το τριφύλλι δεν βρίσκεται κάποιος παίκτης στην ενδεκάδα. Ο Κάτρης είναι στον πάγκο και ο Κοντούρης αποχώρησε τραυματίας από την αποστολή. Ο Νίστρουπ, ωστόσο, ως τεχνικός του Παναθηναϊκού προφανώς και θέλει να έχει εικόνα για όλα τα νέα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.