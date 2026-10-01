Ματσάρα στη Φρανκφούρτη, με την Εθνική Ελλάδας Κ16 να έρχεται ισόπαλη κόντρα στην οικοδέσποινα Γερμανία στον δεύτερο αγώνα του φιλικού τουρνουά.

Η Εθνική Ελλάδας Κ16 αναδείχθηκε ισόπαλη με 3-3 σε φιλικό με αντίπαλο τη Γερμανία. Ένα 3-3 σε ένα χορταστικό παιχνίδι για το τουρνουά τεσσάρων εθνών που διεξάγεται στο DFB Campus της Φρανκφούρτης. Η «Γαλανόλευκη» προηγήθηκε στο 25ο λεπτό με τον Γρηγόρη Πριόβολο.

Στη συνέχεια ο Νικ Μπάργκετ ισοφάρισε τρία λεπτά αργότερα για το 1-1 και ενώ στο 38' ο Ντέντον Σνο έκανε την ανατροπή για τη Γερμανία. Η Ελλάδα στο 45'+2 κέρδισε πέναλτι, με τον Πριόβολο να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί για το 2-2.

Η Γερμανία έκανε το 3-2 στο 64'. Ο Έντον Κετινάι βρήκε δίχτυα για το 3-2. Στο 76ο λεπτό ο Γιώργος Κάσιμος, που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, έκανε το τελικό 3-3. Την Κυριακή (4/10 11:30) η Εθνική Ελλάδος ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην Φρανκφούρτη, αντιμετωπίζοντας την Πολωνία.