Μια αγκαλιά έγινε η Ερυθρόλευκη παρέα μετά το σπουδαίο «διπλό» της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία (1-0) και η ατμόσφαιρα ήταν κάτι παραπάνω από μαγική.

Ένα «διπλό» που δεν θα ξεχάσουμε μας χάρισε η Εθνική Ελλάδας, που με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να γράφει το 1-0 στο 74', απέδρασε από το «WWK Arena» κόντρα στη Γερμανία, την οποία δεν είχε κερδίσει ποτέ έως σήμερα.

Η ιστορίες είναι αυτές που μένουν και οι στιγμές αυτές που θα θυμόμαστε. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε ότι δεν φοβάται κανέναν (ξανά) και η νύχτα ανήκει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όπως είναι λογικό μετά από τόσο σπουδαίες στιγμές η ατμόσφαιρα είναι... μαγική. Έτσι και στα αποδυτήρια η Γαλανόλευκη το έζησε με την ψυχή της.

Δείτε μερικά στιγμιότυπα: