Εθνική Ελλάδας: Χαμός στα αποδυτήρια, το έζησαν με την ψυχή τους! (vid)
Ένα «διπλό» που δεν θα ξεχάσουμε μας χάρισε η Εθνική Ελλάδας, που με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να γράφει το 1-0 στο 74', απέδρασε από το «WWK Arena» κόντρα στη Γερμανία, την οποία δεν είχε κερδίσει ποτέ έως σήμερα.
Η ιστορίες είναι αυτές που μένουν και οι στιγμές αυτές που θα θυμόμαστε. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε ότι δεν φοβάται κανέναν (ξανά) και η νύχτα ανήκει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όπως είναι λογικό μετά από τόσο σπουδαίες στιγμές η ατμόσφαιρα είναι... μαγική. Έτσι και στα αποδυτήρια η Γαλανόλευκη το έζησε με την ψυχή της.
Δείτε μερικά στιγμιότυπα:
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