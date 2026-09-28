Κλοπ: «Δεν μπορούμε να χάνουμε τέτοια ματς, η Ελλάδα έπαιζε μόνο με βαθιές μπαλιές»

Ο Γιούργκεν Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δύναται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια.

Η Ελλάδα συγκλόνισε την Ευρώπη το βράδυ της Κυριακής (27/9), καθώς υπέταξε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη και με το τελικό 1-0 έκανε το 2/2 στον όμιλο του Nations League για να διατηρηθεί στην κορυφή.

Παράλληλα, η Εθνική μας έβγαλε... ξινό το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της Γερμανίας, ο οποίος μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας του πήρε πάνω του την ευθύνη.

«Με όλες τις αλλαγές που έκανα, η ήττα είναι φυσικά δική μου ευθύνη. Είναι προφανές ότι δεν επρόκειτο να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι με μεγάλη διαφορά απέναντι σε έναν αντίπαλο που αμυνόταν τόσο βαθιά — αλλά ούτε θα έπρεπε να χάσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Οι Έλληνες ουσιαστικά έπαιζαν μόνο με βαθιές μπαλιές. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα.

Είμαστε μια ομάδα που μόλις έχει δημιουργηθεί και συνεχίζουμε να δείχνουμε στιγμές στις οποίες καταλαβαινόμαστε καλά μεταξύ μας — αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, όπως είδαμε σήμερα», εξήγησε ο Κλοπ, ο οποίος συνέχισε:

«Δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε το πλάνο μας σήμερα. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται προπόνηση, το ποδόσφαιρο χρειάζεται αυτοματισμούς. Δεν έχουμε ακόμη αρκετούς», είπε. Παρά την ήττα, ωστόσο, ο Κλοπ παραμένει προσηλωμένος στη μεγαλύτερη εικόνα.

«Έχω χάσει στη ζωή μου πολύ περισσότερα παιχνίδια απ’ όσα θα ήθελα. Μπορώ να το διαχειριστώ», είπε. «Μετά από παιχνίδια όπως αυτό, απλώς πρέπει να βγάζεις συμπεράσματα και να γίνεσαι καλύτερος», ενώ πρόσθεσε πως «προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος».