Τζολάκης: Οι σπουδαίες επεμβάσεις του στον θρίαμβο της Ελλάδας στη Γερμανία
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Η Ελλάδα νίκησε με 1-0 τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ με σκόρερ τον Κουρμπέλη, όμως, φυσικά, χρειάστηκε κι ένας εκπληκτικός Τζολάκης ώστε η Εθνική να κρατήσει το μηδέν.
Η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία νίκη στο Άουγκσμπουργκ, καθώς υπέταξε τη Γερμανία με 1-0 χάρη στο «χρυσό» γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Εκ των κορυφαίων της Εθνικής ήταν για ακόμα μια βραδιά ο Κωνσταντής Τζολάκης.
O διεθνής κίπερ κατέβασε... ρολά κόντρα στα Πάντσερ, καθώς κράτησε ανέπαφη την εστία του με πέντε κομβικές αποκρούσεις.
Οι μεγάλες επεμβάσεις του Τζολάκη
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