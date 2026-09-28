Η Ελλάδα νίκησε με 1-0 τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ με σκόρερ τον Κουρμπέλη, όμως, φυσικά, χρειάστηκε κι ένας εκπληκτικός Τζολάκης ώστε η Εθνική να κρατήσει το μηδέν.

Η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία νίκη στο Άουγκσμπουργκ, καθώς υπέταξε τη Γερμανία με 1-0 χάρη στο «χρυσό» γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Εκ των κορυφαίων της Εθνικής ήταν για ακόμα μια βραδιά ο Κωνσταντής Τζολάκης.

O διεθνής κίπερ κατέβασε... ρολά κόντρα στα Πάντσερ, καθώς κράτησε ανέπαφη την εστία του με πέντε κομβικές αποκρούσεις.

Οι μεγάλες επεμβάσεις του Τζολάκη