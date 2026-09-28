Γερμανία - Ελλάδα: Πώς αντιμετώπισαν τα κορυφαία ΜΜΕ της Ευρώπης τη νίκη της Εθνικής
Η νίκη της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ κυριαρχεί στον ευρωπαϊκό Τύπο! Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74΄του αγώνα χάρισε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη γαλανόλευκη, μιας και επικράτησε για πρώτη επί της Γερμανίας και με το τελικό 1-0 παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου, πάνω από Πάντσερ, Ολλανδούς και Σέρβους.
Και μπορεί η BILD να μην πήρε και πολύ... ψύχραιμα την ψυχρολουσία, όμως τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Ευρώπης φρόντισαν να καλύψουν με μεγαλύτερη ευπρέπεια την τεράστια νίκη της Εθνικής μας, αλλά και το κάζο που βίωσαν οι Γερμανοί μέσα στην έδρα τους.
Πιο περίτεχνος ήταν ο τίτλος της ισπανικής «AS», η οποία έγραψε χαρακτηριστικά στον τίτλο της: «Ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ», αποτυπώνοντας το εφιαλτικό εντός έδρας ντεμπούτο του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ στον πάγκο της Νασιονάμανσαφτ.
Παρακάτω μερικοί από τους τίτλους που εμφανίστηκαν στα διεθνή ΜΜΕ:
- «Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία» - UEFA
- «Η Ελλάδα χαρίζει στον Κλοπ την πρώτη του ήττα ως προπονητής της Γερμανίας» - BeIN Sports
- «Η Ελλάδα αφήνει άφωνη τη Γερμανία στην έδρα της με ιστορική νίκη» - GOAL
- «Ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ» - AS
- «Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία στο εντός έδρας ντεμπούτο του Κλοπ» - Reuters
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