Η μεγάλη νίκη της Ελλάδας στη Γερμανία προκάλεσε δονήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τα μεγαλύτερα αθλητικά ΜΜΕ να στέκονται στην έκπληξη που βίωσαν οι Γερμανοί.

Η νίκη της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ κυριαρχεί στον ευρωπαϊκό Τύπο! Το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74΄του αγώνα χάρισε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη γαλανόλευκη, μιας και επικράτησε για πρώτη επί της Γερμανίας και με το τελικό 1-0 παρέμεινε στην πρώτη θέση του ομίλου, πάνω από Πάντσερ, Ολλανδούς και Σέρβους.

Και μπορεί η BILD να μην πήρε και πολύ... ψύχραιμα την ψυχρολουσία, όμως τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Ευρώπης φρόντισαν να καλύψουν με μεγαλύτερη ευπρέπεια την τεράστια νίκη της Εθνικής μας, αλλά και το κάζο που βίωσαν οι Γερμανοί μέσα στην έδρα τους.

Πιο περίτεχνος ήταν ο τίτλος της ισπανικής «AS», η οποία έγραψε χαρακτηριστικά στον τίτλο της: «Ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ», αποτυπώνοντας το εφιαλτικό εντός έδρας ντεμπούτο του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ στον πάγκο της Νασιονάμανσαφτ.

Παρακάτω μερικοί από τους τίτλους που εμφανίστηκαν στα διεθνή ΜΜΕ: