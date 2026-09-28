H BILD δεν αντιμετώπισε... ψύχραιμα τη νίκη-έκπληξη της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία και χαρακτήρισε την Εθνική μας ομάδας ως έναν «ποδοσφαιρικό νάνο».

Αυτή η Ελλάδα έχει διαφορετικό ταβάνι! Μεγαλύτερο, ακόμα πιο λαμπερό. Και το απέδειξε ξανά με την ιστορική νίκη στο Άουγκσμπουργκ! Χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο δεύτερο ημίχρονο, η γαλανόλευκη έκανε το «μπαμ» επί της Γερμανίας με το τελικό 1-0 και την λύγισε για πρώτη φορά στην ιστορία ώστε να διατηρηθεί στην κορυφή του ομίλου στο Nations League.

Και τη στιγμή που στην Ελλάδα κυριαρχούν τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός, οι Γερμανοί έχουν κυριευτεί από αμηχανία. Αυτό αποτυπώνεται καλύτερα και από τον τίτλο που επέλεξε η γερμανική BILD για να περιγράψει τη νίκη-έκπληξη της γαλανόλευκης, η οποία δεν είχε καμία όρεξη για να μας... αποθεώσει. Τουναντίον, επέλεξε μια ιδιαίτερα προκλητική ατάκα.

«Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ» έγραψε συγκεκριμένα η BILD, η οποία υπενθύμισε πως η Ελλάδα δεν ήταν καν παρούσα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Λιγότερο... σκωπτική, από την άλλη, ήταν η περιγραφή του γερμανικού Sky Sports, το οποίο ανέφερε πως «Η Ελλάδα νικάει για πρώτη φορά την γερμανική ομάδα! Το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στο γήπεδο δεν τελειώνει δυστυχώς με νίκη».