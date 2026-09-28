Γερμανία - Ελλάδα: Προκλητική η BILD για τη νίκη της Εθνικής
Αυτή η Ελλάδα έχει διαφορετικό ταβάνι! Μεγαλύτερο, ακόμα πιο λαμπερό. Και το απέδειξε ξανά με την ιστορική νίκη στο Άουγκσμπουργκ! Χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο δεύτερο ημίχρονο, η γαλανόλευκη έκανε το «μπαμ» επί της Γερμανίας με το τελικό 1-0 και την λύγισε για πρώτη φορά στην ιστορία ώστε να διατηρηθεί στην κορυφή του ομίλου στο Nations League.
Και τη στιγμή που στην Ελλάδα κυριαρχούν τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός, οι Γερμανοί έχουν κυριευτεί από αμηχανία. Αυτό αποτυπώνεται καλύτερα και από τον τίτλο που επέλεξε η γερμανική BILD για να περιγράψει τη νίκη-έκπληξη της γαλανόλευκης, η οποία δεν είχε καμία όρεξη για να μας... αποθεώσει. Τουναντίον, επέλεξε μια ιδιαίτερα προκλητική ατάκα.
«Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ» έγραψε συγκεκριμένα η BILD, η οποία υπενθύμισε πως η Ελλάδα δεν ήταν καν παρούσα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Λιγότερο... σκωπτική, από την άλλη, ήταν η περιγραφή του γερμανικού Sky Sports, το οποίο ανέφερε πως «Η Ελλάδα νικάει για πρώτη φορά την γερμανική ομάδα! Το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στο γήπεδο δεν τελειώνει δυστυχώς με νίκη».
Griechenland schlägt zum ersten Mal die deutsche Mannschaft! Das Heimdebüt von Jürgen Klopp endet leider nicht mit einem Sieg. pic.twitter.com/jDKjDU863x— Sky Sport (@SkySportDE) September 27, 2026
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