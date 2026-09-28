Ανδρούτσος: «Περηφάνια και τιμή, ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός»

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου στην κάμερα του Alpha μετά τη νίκη της Εθνικής στη Γερμανία.

Ο Θανάσης Ανδρούτσος αγωνίστηκε ως βασικός για την Εθνική ύστερα από 5 χρόνια και ήταν εξαιρετικός στη σπουδαία νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ο αρχηγός του ΟΦΗ μίλησε στον Alpha για τον σπουδαίο θρίαμβο στο Άουγκσμπουργκ και έκανε ειδική μνεία στη δυναμική παρουσία του κόσμου.

Οι δηλώσεις του Θανάση Ανδρούτσου

«Τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Περηφάνια και τιμή. Είμαστε περήφανοι που πετύχαμε αυτή τη μεγάλη νίκη στη Γερμανία.

Η ομάδα έχει άπειρο ταλέντο και αυτό φαίνεται. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα γκρουπ που θα μπορέσει να πορευτεί μαζί και στο μέλλον. Υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα, είμαστε πολύ θετικοί και ευελπιστούμε σε ένα πάρα πολύ καλό μέλλον.

Είδαμε και μας είπε και ο προπονητής για κάποια κενά σε μέρη του γηπέδου. Ανεβήκαμε λίγο πιο ψηλά και πιέσαμε περισσότερο.

Ο κόσμος ήταν συγκλονιστκός. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, ήταν ο 12ος παίκτης μας».