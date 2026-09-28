Γερμανία - Ελλάδα: Τα highlights του ματς
Η Ελλάδα πέτυχε σπουδαία νίκη στο Άουγκσμπουργκ, καθώς υπέταξε τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Εθνική επικράτησε με 1-0 και έκανε το 2Χ2 στο Nations League.
Για ακόμα μια βραδιά ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε εντυπωσιακές αποκρούσεις και στο 67' ο Ιωαννίδης... προειδοποίησε, όταν ο Παυλίδης τον έβγαλε σε θέση βολής κι εκείνος αστόχησε.
Τελικά το γκολ ήρθε από τη «χρυσή» αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Στο 74' ο Παυλίδης άνοιξε την μπάλα στον Τζόλη, ο οποίος έκανε το γύρισμα προς τον αρχηγό του Αστέρα AKTOR που αφού κανε μια προσποίηση πέτυχε το «χρυσό» γκολ με συρτό σουτ.
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Τα highlights του Γερμανία - Ελλάδα
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