Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική Ελλάδας η Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας.

Η Εθνική ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο εξωτερικό για το Nations League με τις αναμετρήσεις στο Βελιγράδι με τη Σερβία και στο Άουγκσμπουργκ με τη Γερμανία.

Η Ελλάδα το βράδυ της Δευτέρας γυρίζει στη βάση της, αλλά αυτή δεν θα είναι η Αθήνα. Η αποστολή θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις 21:00, αφού η ΕΠΟ εδώ και καιρό έχει αποφασίσει τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία να γίνουν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Επόμενος αντίπαλος, λοιπόν, οι «οράνιε» του Τσάβι Ερνάντεθ. Το ματς θα γίνει την 1η Οκτωβρίου στην Τούμπα και η ώρα έναρξης έχει οριστεί για τις 21:45.

Η γαλανόλευκη θα κλείσει τις υποχρεώσεις της σ' αυτό το κενό των Εθνικών ομάδων με έναν ακόμα σπουδαίο αγώνα. Στην Τούμπα θα υποδεχθεί αυτή τη φορά τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ. Το παιχνίδι θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου και ώρα έναρξης επίσης στις 21:45.