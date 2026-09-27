Η βαθμολογία στον Όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής.

Η Ελλάδα όχι απλά έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονής στη League A του Nations League αλλά μπορεί να στοχεύει τα προημιτελικά για την κατάκτηση του τροπαίου! Η Γαλανόλευκη υπέταξε τη Γερμανίου στο Άουγκσμπουργκ με 1-0 και έφτασε τους 6 βαθμούς, ούσα μόνη στην κορυφή του 2ου Ομίλου.

Oι δυο πρώτες ομάδες των τεσσάρων Ομίλων της League A πέρα από την παραμονή τους στην κατηγορία προκρίνονται και στα προημιτελικά για τη διεκδίκηση του τροπαίου.

Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους θα συγκριθούν μεταξύ τους και οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι σε ομάδες της League B.

Ακόμη και στην περίπτωση της τέταρτης θέσης υπάρχει δρόμος σωτηρίας. Οι δύο καλύτερες τέταρτες της συνολικής κατάταξης θα οδηγηθούν στα playoffs της League A/B, ενώ μόνο οι δύο χειρότερες θα υποβιβαστούν απευθείας.

League A Nations League - 2oς Όμιλος

Αποτελέσματα (2η αγωνιστική)

Σερβία - Ολλανδία 1-2

Γερμανία - Ελλάδα 0-1

Βαθμολογία

Ελλάδα 6 Ολλανδία 4 Γερμανία 1 Σερβία 0

Επόμενη αγωνιστική (3η)

1 Οκτωβρίου 2026, 21:45

Ελλάδα - Ολλανδία

Γερμανία - Σερβία

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League