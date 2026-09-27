Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία στον 2ο Όμιλο του Nations League
Η Ελλάδα όχι απλά έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονής στη League A του Nations League αλλά μπορεί να στοχεύει τα προημιτελικά για την κατάκτηση του τροπαίου! Η Γαλανόλευκη υπέταξε τη Γερμανίου στο Άουγκσμπουργκ με 1-0 και έφτασε τους 6 βαθμούς, ούσα μόνη στην κορυφή του 2ου Ομίλου.
Oι δυο πρώτες ομάδες των τεσσάρων Ομίλων της League A πέρα από την παραμονή τους στην κατηγορία προκρίνονται και στα προημιτελικά για τη διεκδίκηση του τροπαίου.
Οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες στους ομίλους θα συγκριθούν μεταξύ τους και οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω playoffs απέναντι σε ομάδες της League B.
Ακόμη και στην περίπτωση της τέταρτης θέσης υπάρχει δρόμος σωτηρίας. Οι δύο καλύτερες τέταρτες της συνολικής κατάταξης θα οδηγηθούν στα playoffs της League A/B, ενώ μόνο οι δύο χειρότερες θα υποβιβαστούν απευθείας.
League A Nations League - 2oς Όμιλος
Αποτελέσματα (2η αγωνιστική)
- Σερβία - Ολλανδία 1-2
- Γερμανία - Ελλάδα 0-1
Βαθμολογία
- Ελλάδα 6
- Ολλανδία 4
- Γερμανία 1
- Σερβία 0
Επόμενη αγωνιστική (3η)
1 Οκτωβρίου 2026, 21:45
- Ελλάδα - Ολλανδία
- Γερμανία - Σερβία
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League
- Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια
- Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια
- Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια
- Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου
- Συνολικά γκολ σε όλα τα ματς
- Συνολικά εκτός έδρας γκολ
- Συνολικές νίκες
- Συνολικές εκτός έδρας νίκες
- Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)
- κίτρινη = 1 βαθμός
- κόκκινη = 3 βαθμοί
- αποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοί
- Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League access list 2026/27
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