Γερμανία - Ελλάδα: Οι εξαιρετικές επεμβάσεις του Τζολάκη σε Κοντέ και Κίμιχ
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Ο Κωνσταντής Τζολάκης με την έναρξη του δευτέρου μέρους είχε απάντηση με μεγάλες επεμβάσεις στις προσπάθειες των Κοντέ και Κίμιχ.
Στο πρώτο μέρος στο Αουγκσμπουργκ ο Τζολάκης με μια εκπληκτική εκτίναξη σταμάτησε το σουτ του Αντεγέμι, ενώ με την έναρξη του δευτέρου μέρους συνέχισε το ίδιο ζεστός. Αρχικά στο 49' έπεσε στη γωνία του και μπλόκαρε το συρτό σουτ του Κοντέ.
Και στο 53' εκτινάχτηκε στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ, βγάζοντας την μπάλα κόρνερ.
@Photo credits: INTIME
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