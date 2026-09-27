Ο Κωνσταντής Τζολάκης... απογειώθηκε και απέκρουσε το σουτ του Αντεγέμι στο 31'.

Ο πιο απειλητικός παίκτης της Γερμανίας είναι ο Αντεγέμι, ωστόσο στο 31' ο Τζολάκης είχε απάντηση στο σουτ που επιχείρησε.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας εκτινάχτηκε και απέκρουσε εντυπωσιακά κρατώντας το 0-0.