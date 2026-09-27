Γερμανία - Ελλάδα: Η εκπληκτική εκτίναξη του Τζολάκη στο σουτ του Αντεγέμι
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Ο Κωνσταντής Τζολάκης... απογειώθηκε και απέκρουσε το σουτ του Αντεγέμι στο 31'.
Ο πιο απειλητικός παίκτης της Γερμανίας είναι ο Αντεγέμι, ωστόσο στο 31' ο Τζολάκης είχε απάντηση στο σουτ που επιχείρησε.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας εκτινάχτηκε και απέκρουσε εντυπωσιακά κρατώντας το 0-0.
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