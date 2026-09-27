Η Ιρλανδία αποφάσισε τελικά να αγωνιστεί απέναντι στο Ισραήλ, όμως οι παίκτες έδειξαν με τον δικό τους τρόπο τις αντιδράσεις του για όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή.

Αν και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του αγώνα της Ιρλανίας κόντρα στο Ισραήλ είχε συζητηθεί έντονα τις προηγούμενες ημέρες. Τελικά οι ιρλανδοί διεθνείς αποφάσισαν τελικά να κατέβουν κανονικά στο παιχνίδι στη Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Δεν συμφώνησαν, όμως, όλοι.

Συγκεκριμένα όπως είχε ήδη γίνει γνωστό ο τερματοφύλακας της χώρας, Γκάβιν Μπαζούνου επέλεξε να αποχωρήσει από την αποστολή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήθελε να αγωνιστεί απέναντι στο Ισραήλ και τονίζοντας ότι «η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λάθος».

Με τη σειρά τους οι παίκτες έκαναν μια χαρακτηριστική κίνηση πριν από την έναρξη, η οποία μάλιστα έκανε και τον γύρο του διαδικτύου. Για την ακρίβεια την ώρα που ακουγόταν ο ισραηλινός εθνικός ύμνος, οι Ιρλανδοί διεθνείς στάθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένα κεφάλια, σε μια προφανώς συμβολική κίνηση.

Επίσης αξίζει να αναφέρουμε πως οι παίκτες φορούσαν επίσης μαύρα περιβραχιόνια, ενώ δεν έγιναν οι καθιερωμένες χειραψίες ανάμεσα στις δύο ομάδες ούτε η ανταλλαγή σημαιών μεταξύ των αρχηγών.