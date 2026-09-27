Η απόφαση του γκολκίπερ της Ιρλανδίας, Γκάβιν Μπαζούνου, να μην αγωνιστεί κόντρα στο Ισραήλ συνοδεύτηκε από μια έκπληξη στο ρόστερ, καθώς δηλώθηκε μέσος ως τρίτος τερματοφύλακας!

Το ματς ανάμεσα σε Ιρλανδία και Ισραήλ θα διεξαχθεί τελικά κανονικά το βράδυ της Κυριακής (27/9) παρά τις σοβαρές σκέψεις μποϊκοτάζ που έκαναν το προηγούμενο διάστημα οι γηπεδούχοι, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Μετά από διαβουλεύσεις, οι Ιρλανδοί αποφάσισαν να κάνουν πίσω στα σχέδιά τους και να συμμετέχουν κανονικά στον αγώνα, όμως δεν ακολούθησαν όλοι οι ποδοσφαιριστές την απόφαση του συνόλου. Ο τερματοφύλακας της Μπόλτον και της εθνικής Ιρλανδίας, Γκάβιν Μπαζούνου, συγκεκριμένα ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί απέναντι στον Ισραήλ, στηρίζοντας το σκεπτικό του πως «η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λάθος».

«Η εθνική ομάδα σημαίνει τα πάντα για μένα. Τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για όλους τους συμπαίκτες μου, για τον προπονητή, το προσωπικό και τον λαό της Ιρλανδίας. Ωστόσο, κατέληξα σε μια δύσκολη απόφαση. Είμαι ένας άνθρωπος βαθιάς πίστης και προσπαθώ να δείχνω χαρακτήρα και αρχές, οπότε νιώθω πως θα ήταν λάθος να συμμετέχω στον επικείμενο αγώνα απέναντι στο Ισραήλ.

Η απόφασή μου βασίζεται αποκλειστικά πάνω στην προσωπική μου πεποίθηση, ότι η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λάθος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στάση μου δεν είναι απέναντι στον λαό του Ισραήλ ή απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα, αλλά απέναντι στις θηριωδίες που συμβαίνουν στην περιοχή. Υπάρχουν λίγες στιγμές που σου δίνεται η ευκαιρία για να πάρεις θέση για κάτι μεγαλύτερο και πιστεύω ατράνταχτα πως αυτή είναι μια από εκείνες» είχε γράψει στην εξήγησή του.

Μετά την αποχή του Μπαζούνου, η Ιρλανδία κλήθηκε να δηλώσει τον αντικαταστάτη του στο ρόστερ για το ματς απέναντι στο Ισραήλ και προχώρησε σε μια... περίεργη κλήση. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της UEFA δηλώθηκε ως τρίτος τερματοφύλακας ο Τζίμι Νταν, ο οποίος ωστόσο αγωνίζεται ως μέσος στην Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς!

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν αυτοσχεδιασμό των ιθυνόντων για να καλύψουν το κενό του Μπαζούνου εντός του χρονικού περιθωρίου, όμως για τα επόμενα ματς αναμένεται φυσικά να καλέσουν έναν... κανονικό τερματοφύλακα.