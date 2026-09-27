Η καλύτερη στιγμή της Εθνικής μας στο πρώτο μέρος με τη Γερμανία ήταν ένα σουτ του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο 7'.

Η Εθνική Ελλάδας πήγε στα αποδυτήρια με το 0-0 κόντρα στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ με τον Καρέτσα στο 7' να πιάνει ένα καλό σουτ μετά από ωραία προσωπική του ενέργεια, χωρίς να βρει στόχο.

Ήταν η καλύτερη στιγμή για τη γαλανόλευκη, ενώ η Γερμανία είχε ευκαιρίες να σκοράρει κυρίως με τον Αντεγέμι. Ο τελευταίος είδε τον Τζολάκη να εκτινάσσεται και να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του, ενώ δεν κατάφερε να τον νικήσει και σε τετ α τετ μετά από γρήγορη αντεπίθεση.