Γερμανία - Ελλάδα: Ο Καρέτσας με ωραία ενέργεια δεν βρήκε εστία, αστόχησε στο τετ α τετ ο Αντεγέμι
Η Εθνική Ελλάδας πήγε στα αποδυτήρια με το 0-0 κόντρα στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ με τον Καρέτσα στο 7' να πιάνει ένα καλό σουτ μετά από ωραία προσωπική του ενέργεια, χωρίς να βρει στόχο.
Ήταν η καλύτερη στιγμή για τη γαλανόλευκη, ενώ η Γερμανία είχε ευκαιρίες να σκοράρει κυρίως με τον Αντεγέμι. Ο τελευταίος είδε τον Τζολάκη να εκτινάσσεται και να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του, ενώ δεν κατάφερε να τον νικήσει και σε τετ α τετ μετά από γρήγορη αντεπίθεση.
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